Milano alle prese con l'ordinanza per il contenimento del coronavirus, cioè senza manifestazioni fino al 1° marzo. Chi ha comprato i biglietti per spettacoli teatrali, opere, concerti, si chiede se e quando potrà vederli. Al momento è ancora troppo presto per sapere le date, tranne in alcuni casi. Sono assicurati i rimborsi.

Il Teatro alla Scala scrive sul sito che per «informazioni relative alla riprogrammazione degli spettacoli sospesi o annullati e dei relativi biglietti» ci si può informare via email o chiamare il numero indicato sul sito stesso. Il Piccolo Teatro «oggi comunicherà le modalità di rimborso o eventuale spostamento, sul suo sito e sui canali social» degli spettacoli saltati.

Qualcuno al contrario è già riuscito a fissare le nuove date, da ritenersi valide sempre che non intervengano altre ordinanze. È riprogrammato Ghost Il musical al Teatro degli Arcimboldi dal 3 al 7 giugno. Sul sito di TicketOne sono disponibili informazioni per chi possiede i biglietti per gli spettacoli sospesi, mentre chi aveva il ticket per lo spettacolo pomeridiano del 23 febbraio può scrivere a info@showbees.it per chiedere di partecipare a una delle repliche di giugno. Il Teatro Leonardo ha rinviato al 4 aprile Riding Tristocomico di Arianna Porcelli Safonov, previsto per stasera.

Cancellato I Boreali Nordic Festival che era in programma dal 27 febbraio al 1° marzo al Teatro Franco Parenti (a cui rivolgersi per i rimborsi). Alcuni incontri però saranno riprogrammati nelle prossime settimane, con date e modalità che saranno comunicate appena possibile.

Nel frattempo si sono attivati anche i cinema, come Anteo SpazioCinema: i biglietti acquistati online saranno annullati con riaccredito automatico sulla carta, mentre verranno rimborsati quelli acquistati in biglietteria presentandosi di persona nelle varie sedi del cinema, come indicato sul sito.

Venendo alla musica, il concerto di Generic Animal del 26 febbraio è rimandato al 20 marzo, sempre in Santeria Toscana 31. Si possono comprare i biglietti per la nuova data, restano validi quelli già acquistati e chi volesse il rimborso può chiederlo entro il 13 marzo presso il circuito Mailticket. La Pfm ha rinviato il concerto del 25 febbraio a una data che verrà comunicata al più presto, i biglietti acquistati restano validi. Angelo Branduardi ha riprogrammato il suo spettacolo per il 25 maggio, sempre al Dal Verme (biglietti validi).

I Pinguini Tattici Nucleari si spingono oltre la scadenza dell'ordinanza e rinviano tutto il tour nei palazzetti, previsto tra febbraio e marzo. Le nuove date saranno comunicate a breve, ma non prima del 6 marzo. Il pubblico potrà eventualmente chiedere il rimborso.

