Francesca Binfarè

Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti tornano a essere i La Crus domani al Bloom di Mezzago con Mentre le ombre si allungano. Appunti scenici per voci, suoni e immagini, scritto vent'anni fa. I motivi li racconta Cesare Malfatti.

Perché uno spettacolo di 20 anni fa?

«Giò (Mauro, ndr) cura il festival La mia generazione ad Ancona e ha pensato che quello show è perfetto per la multidisciplinarità che lo caratterizza. Quindi mi ha proposto di rifarlo: lo stiamo portando in giro per l'Italia».

Qual è la sua particolarità?

«Originalità e mix di generi. Siamo felici di rifarlo, e stiamo ricevendo molti apprezzamenti. Arrivano vecchi fan e giovani. Gli amici dei nostri figli si stupiscono di tanta modernità».

I La Crus tornano solo per questo progetto?

«Sì. Non c'è la prospettiva di fare dischi, però questo è un riavvicinamento. Io in realtà ci tento continuamente, ma noi due siamo sempre stati una coppia musicale con idee molto diverse. Io la faccio facile, so che ha ragione Giò a essere titubante per il fatto che abbiamo opinioni differenti. Questo spettacolo però ci è utile per tornare a condividere il palco, ed è importante».

In scena siete solo voi due?

«Sì. Tutto è fatto con due vinili, uno con le basi e l'altro con gli archi, io suono la chitarra e Giò canta. C'è un grande schermo dove si vedono video realizzati da Francesco Frongia, il regista dell'Elfo Puccini. Giò recita poesie o testi nostri, la scaletta riprende solo brani dei nostri primi due o tre dischi, quelli che hanno forgiato il nome La Crus. Per noi è piacevole ed emozionante riproporli».

Lo spettacolo è identico al 1999?

«Praticamente è lo stesso perché è legato alla scaletta del doppio vinile che usiamo. Abbiamo tolto Dov'è finito Dio e introdotto Nera Signora, che è stato il nostro primo singolo. I video sono stati un po' cambiati».

Avete un rapporto speciale con il Bloom?

«È un locale storico per noi, ci siamo quasi nati. Io ci ho suonato con gli Afterhours nei primi anni '90 e ci andavo a sentire concerti. Giò considera il Bloom casa sua, almeno un paio di volte a settimana era lì, c'era anche al concerto storico dei Nirvana. Ci fa molto piacere tornare a suonarci».

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

