Lui è Seck (Cristiano Maffa), giovane cantautore monzese, 24 anni, che dopo l'esperienza di un disco autoprodotto oggi debutta con l'ep Il paese delle stelle. Il suo stile si inserisce tra il rap moderno e la vecchia scuola dell'hip hop italiano, a cui Seck aggiunge un tocco di eleganza. Le parole le sceglie con cura, le idee le ha chiare.

Il nome Seck come lo ha scelto?

«Sono le iniziali dei nomi di quattro amici molto stretti, la C sono io. Ho voluto farmi chiamare così perché da ragazzini si cerca qualcosa che sia significativo per sé».

Cos'è e dov'è Il paese delle stelle?

«Per me è San Saba, si trova sul mare vicino a Messina: è un posto piccolo ma molto bello, non sempre felice - ma anche dalle esperienze brutte si impara. Il paese delle stelle indica un porto sicuro che tutti nel corso della vita scopriamo e teniamo per noi».

La provincia milanese l'ha ispirata?

«La provincia è qualcosa che ti aiuta a trattenerti finché poi ti fa scrivere tutto quello che hai dentro».

È vero che lei spesso scrive le sue canzoni seduto sugli spalti dell'autodromo di Monza?

«Sì. Li si immagina sempre pieni di gente ma quando sono vuoti se gridi senti solo il tuo eco. È un posto rilassante e creativo, ideale per trovare ispirazione».

È appassionato di Formula 1?

«Non sono un patito ma mi piacciono le macchine».

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

