La musica per sole voci: questa è la caratteristica dei Neri per Caso, gruppo che canta a cappella dal 1995. Le radici del loro approccio alla musica affondano nel canto polifonico classico e nel gospel americano, ma i Neri per Caso non si limitano a questo repertorio. We love The Beatles è il loro album più recente, e nel loro concerto sabato al Blue Note proporranno anche diversi brani-tributo ai 4 baronetti di Liverpool, come ci racconta Massimo De Divitiis.

Cosa canterete?

«Quello nostro a cappella classico, cioè musica vocale senza strumenti musicali. Visto il periodo festivo, abbiamo inserito brani della tradizione natalizia. Di solito verso Natale siamo in tour con lo spettacolo Natale per Caso, ma per il Blue Note lo abbiamo un po' personalizzato: quando abbiamo il privilegio di cantare qui pensiamo sempre a uno spettacolo ad hoc».

Aggiungendo quali canzoni?

«Canteremo qualcosa dal nostro nuovo album-tributo ai Beatles, come All you need is love, e alcuni brani che ci rappresentano. Faremo canzoni riarrangiate in chiave un po' più jazz alla nostra maniera ma ci saranno anche Jingle Bells e classici moderni come Last Christmas degli Wham!, perché noi siamo tutti ragazzi degli anni '80 e ci è venuto naturale pensare di cantarla».

Perché un disco-tributo ai Beatles?

«Essendo in sei abbiamo gusti diversi ma i Beatles e Pino Daniele ci mettono sempre d'accordo. Quando ci siamo messi a pensare al disco era mancato da poco Pino, ci sembrava ruffiano fare un tributo a lui. Magari tra qualche anno lo realizzeremo, per ora ci siamo dedicati ai Beatles».

