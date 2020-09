Francesca Binfarè

La musica di Cisco stasera abbraccerà il Parco Tittoni a Desio (MB, ore 21; 16 euro più prevendita). Un passato da frontman dei Modena City Ramblers, Cisco (Stefano Bellotti) è noto per far scatenare il pubblico a suon di folk rock.

Lei ha sempre fatto ballare le persone, adesso che bisogna stare seduti come si fa?

«Si fa. A dire la verità, al pubblico seduto sono abituato. È vero che con i Modena e da solista ho suonato in tante piazze, coinvolgendo le persone sotto il palco, però negli ultimi anni mi sono esibito tantissimo nei teatri: lì cambi prospettiva, devi far sentire altre cose che solo quel contesto consente di proporre».

Quanto il Covid influisce sul concerto?

«Il live è impostato sull'ascolto di canzoni che ho proposto meno, quelle che magari vanno cantate sottovoce insieme. Questo fatto a me piace tantissimo, perché da solista rispetto ai Modena ho intrapreso un percorso più riflessivo e cantautorale. La cosa davvero strana di oggi è il distanziamento. In una location ti trovi davanti 500 sedie ma ne puoi riempire solo 250, quindi la metà sono vuote. Oppure la platea ospita solo le sedie che puoi riempire. Strano però prometto che ci si divertirà lo stesso».

Come sarà la scaletta?

«Cerco di evitare l'argomento virus perché la gente ne sente parlare da troppi mesi e tornarci sopra diventa pesante. Le persone vogliono rilassarsi e divertirsi. La scaletta è divisa in maniera equilibrata tra canzoni mie e canzoni dei Modena, che sono un patrimonio comune mio e della band a cui sono legato. Non aggiungo altro per non togliere la sorpresa al pubblico».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA