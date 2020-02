Francesca Binfarè

Immergersi in un film stando davanti a un palco. È quello che promettono i Calibro 35 con i loro live: nati ispirandosi alle colonne sonore dei film degli anni '60 e '70, specialmente ai poliziotteschi, ormai da 12 anni propongono musica strumentale di ispirazione cinematografica. Massimo Martellotta ci apre le porte del loro spettacolo stasera al Fabrique.

Che tipo di concerto vedrà il pubblico?

«Proponiamo un live molto trasversale, suoniamo una musica strumentale fruibile e divertente. Ci sono momenti intimi, quasi romantici, altri cinematografici, ma ci sono anche cavalcate tipiche da concerto jazz funk. Chi non ci conosce e capita per caso a un nostro live poi torna a sentirci».

Anticipazioni sulla scaletta?

«Ci saranno sorprese e ospiti, Ensi e Manuel Agnelli i due nomi confermati. La scaletta varia sempre nei nostri concerti, se no ci romperemmo le scatole».

Momentum, il vostro nuovo album, è al centro del live?

«Sì, credo con tutti i brani più classici».

Con questo disco avete fatto qualcosa di musicalmente diverso, non è così?

«È un lavoro che potremmo definire dei Calibro 2.0. La nostra formula è di omaggio alle colonne sonore dei film anni 60 e '70, con Momentum invece abbiamo avuto voglia di raccontare il presente. Anche noi ascoltiamo tanta musica di oggi, perciò ci siamo messi in studio e respirato echi di Anderson Paak o dei BadBadNotGood».

I Calibro 35 sono cambiati?

«È come se fossimo dei Calibro nuovi ma non rinneghiamo niente di quello che abbiamo fatto. Abbiamo usato macchine tecnologiche per questo disco, ma suonandole noi».

Avete un legame particolare con Milano, la città dove siete nati?

«Suonare qui è una festa di famiglia: gli amici, che sono per la maggior parte in città, ci dicono Facciamo un pezzo insieme. Moltiplicate questa proposta per 300 e capite perché abbiamo il dubbio su quali ospiti potremmo avere quando suoniamo qui».

