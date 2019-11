Francesca Binfarè

Il metal italiano sono loro, i Lacuna Coil. Più famosi all'estero che in Italia, di loro facilmente ricordiamo la voce femminile Cristina Scabbia seduta tra i giudici del talent di RaiDue The Voice. Con la televisione si sono fatti conoscere a un pubblico vasto, mentre all'estero in particolare Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia sono uno dei gruppi più amati e gli unici italiani noti della scena metal. Infatti sono impegnati in questi mesi e anche l'anno prossimo in un tour mondiale. Tra una data e l'altra è Andrea Ferro, voce maschile della band, a presentare il concerto di domani al Live Club di Trezzo.

Come sarà questo concerto?

«Queste sono le prime date italiane dopo la pubblicazione del nuovo album Black Anima, quindi abbiamo scenografia e abiti nuovi. Ci sarà da saltare, cantare e divertirsi con quattro brani del disco nuovo e i nostri successi. Prima di noi suoneranno gli Infected Rain, dalla Moldavia, e gli Eluveitie, un gruppo svizzero rock metal folk».

La canzone immancabile?

«La cover dei Depeche Mode Enjoy the silence è la nostra canzone più nota in Italia, quindi qui non manca mai».

Siete più famosi all'estero che in Italia: è frustrante?

«I vent'anni di carriera, i dischi venduti, i concerti, le classifiche, le canzoni alla radio, sono un bonus: non ci saremmo aspettati di arrivare a questo livello, eravamo solo un gruppettino metallaro di Milano nato al pub».

A darvi visibilità non è servita nemmeno The Voice?

«È servita eccome. Abbiamo visto un sacco di giovanissimi non metallari, anche bambini con i genitori, venire ai nostri concerti. Lo vediamo anche in queste nuove date».

Cosa c'entrano i Lacuna Coil con i fumetti?

«C'è una saga di Batman che si ispira esteticamente al mondo del metal. Dagli Stati Uniti ci hanno chiesto se fossimo interessati all'edizione italiana, ci hanno messi in copertina con Batman e siamo anche in un cofanetto che contiene fumetti e gadget».

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA