Il Festival di SanNolo è una manifestazione musicale dedicata ai cantanti emergenti. Nato nel quartiere di Nolo, cioè nell'area che si trova a nord di piazzale Loreto, per molti versi considerata difficile, ma ora in trasformazione e modaiola, Il Festival in pochi anni è riuscito a imporsi nel panorama milanese; la quarta edizione è rinviata, come tutti gli eventi sospesi per l'emergenza Coronavirus. Il direttore artistico della manifestazione nonché uno dei due conduttori è Lorenzo Campagnari, che vive di spettacolo essendo uno degli autori di X Factor.

Il Festival di SanNolo si farà, quando sarà possibile?

«Quando la situazione cambierà, sì. SanNolo è un evento che, per quanto abbia avuto un'origine di quartiere e amicale, è stato sempre pensato con un'idea diversa ogni anno e con una finalità sociale differente in ogni edizione, utile al quartiere».

Coinvolgete nomi importanti della musica e non solo, e quest'anno si sarebbe svolto allo Zelig.

«Vogliamo dire che sarà, non sarebbe. Il nostro tentativo è sempre stato quello di farlo uscire dal quartiere. Anche da direttore artistico, definizione che mi fa sorridere, l'idea è quella di portare personaggi più grandi dell'origine della stessa manifestazione. Abbiamo avuto Arisa, Malika Ayane (foto), l'anno scorso il anche la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala. Anche quest'anno eravamo pronti».

Per quanto riguarda i cantanti iscritti, sono aumentati?

«Questo è l'anno con più candidati, 70% in più dell'anno scorso, 120% in più da due anni fa: l'incremento è frutto di un intenso lavoro di gruppo. Un bel successo».

Il talento si riconosce nello stesso modo, sia per X Factor sia per SanNolo?

«Il talento emerge nella stessa maniera, soprattutto arriva in modo inequivocabile. C'è chi nato per emozionare, chi per far ridere, chi ha un talento che prescinde dalla capacità tecnica. Vedi una ragazzina in una saletta e senti qualcosa di difficile da definire, il famoso l'x factor appunto. Lo stesso lo avverti a SanNolo. C'è chi scrive e registra in camera sua, chi arriva con una canzone già prodotta, chi riesce a intercettare in maniera bella e sensata un certo filone musicale. Il talento c'è».

