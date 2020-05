Francesca Binfarè

Il Festival di SanNolo è una competizione per cantanti emergenti che è nata nel quartiere di Nolo, a nord di piazzale Loreto, che è diventata in soli quattro anni un appuntamento atteso, e non solo in quella fetta di città. Quella che avrebbe dovuto svolgersi a marzo sarebbe stata la quarta edizione, ma l'emergenza Covid ha fatto saltare tutto. Ora però approdata su internet: SanNolo Web è il primo Festival musicale online di Milano in era coronavirus. I partecipanti saranno collegati a distanza e si esibiranno suddivisi in due semifinali, stasera e il 22 maggio, alle 21,30 in diretta su Facebook. Lo spiega il direttore artistico e presentatore Lorenzo Campagnari.

Quando l'avete deciso?

«Una decina di giorni fa. Avendo un Festival pronto e i concorrenti già selezionati, ho pensato di farli presentare sulla pagina Instagram del Festival annunciando un cantante in ogni diretta. Abbiamo cercato di premiare il loro entusiasmo e di tenere alta l'attenzione su SanNolo».

Che difficoltà avete trovato nel trasferirlo sul web?

«Non è stato impegnativo, era tutto pronto. L'appuntamento è sulle pagine di SanNolo, Radio Nolo, Nolo Social District e su quelle di altri partner che condivideranno le dirette. Avremo anche gli ospiti, come sempre. Tra gli altri Gianpaolo Gambi, volto della trasmissione Detto Fatto di Rai2 e abitante di Nolo, e Alessandro Alo Casini, vincitore di SanNolo 2019».

A cosa avete dovuto rinunciare?

«Alla nostra parte glam, ma io trasmetterò in paillettes dalla mia cucina. Abbiamo dovuto rinunciare agli incassi, che sarebbero stati destinati a un intervento sociale. Chi vuole, però, potrà contribuire alle iniziative locali che racconteremo, che sono servite ad affrontare meglio i problemi di queste settimane. Ne cito una, la spesa sospesa».

Alle giurie, tecnica e popolare, avete aggiunto il televoto: come si svolge?

«Quest'anno non ci saranno eliminazioni. Chiunque potrà votare tramite le storie Instagram del Festival, durante le dirette e per la settimana seguente. La finale ci sarà. Non l'abbiamo annunciata in attesa dell'eventuale possibilità di farla all'aperto, con distanziamento e mascherine, magari a giugno. Sarebbe un sogno, è più probabile che sarà online il 29 maggio».

