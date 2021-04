Francesca Binfarè

Il Cairo (Luca Zaliani), ventiquattrenne cantautore milanese orgogliosamente di periferia, pubblica in questi giorni un brano dedicato alla linea 90 del filobus, l'unica che gira tutto intorno a Milano insieme alla omologa 91. Si intitola 90 Circolare Destra e racconta il mondo che popola la filovia. In precedenza Il Cairo ha fatto parte di una band e, da solista, ha realizzato i singoli Clio 2006, San Siro e Posto di Blocco.

Tutte canzoni che parlano di Milano?

«Più o meno Milano rientra sempre, questa città mi segna».

Visto che Milano la segna, perché ha scelto il nome d'arte Il Cairo?

«Quando ero al liceo ero rimasto colpito negativamente dai naufragi che avvenivano nel Canale di Sicilia. Su un atlante, con un righello partendo dall'Italia sono finito a Il Cairo. Nome che suona bene, l'ho scelto. Il Cairo si fa portavoce di tutto quello che sta al di là».

Come ha vissuto da milanese di periferia?

«Mi sono sempre trovato bene a QT8, con la 90 e con la metropolitana sono arrivato ovunque».

Com'è nata l'ispirazione per 90 Circolare Destra?

«Uso questa linea da quando sono piccolo. Ci sono affezionato nonostante abbia una fama negativa, risse ne ho viste. Per omaggiare Milano ho pensato non potessi trovare un luogo più reale e sincero, in cui la diversità è ricchezza. Non l'ho edulcorato, sono consapevole di certe situazioni che si verificano su questa linea. Però lì la quotidianità si sviluppa a pieno. La 90 è popolata sempre dalle stesse persone, che vengono da mondi diversi (tanti non sono italiani) e che sono obbligate a stare nello stesso luogo per spostarsi. Anche con la pandemia, sono meno ma sempre le stesse».

Milano si è spenta con le chiusure causate dal Covid: a lei, lasciando da parte i rapporti umani, cosa manca di più?

«Mi manca il momento prima dei concerti. Mi dispiace molto per la chiusura di diversi locali come lo Spazio Ligera, in cui sono cresciuto umanamente e artisticamente: è come se fosse una succursale della filovia 90. Stanno cercando di raccogliere fondi con un crowdfunding per qualche iniziativa, ma il locale è chiuso».

