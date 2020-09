Francesca Binfarè

I paladini delle canzoni in dialetto laghée De Sfroos, gruppo di Davide Van De Sfroos, tornano insieme per ripubblicare dopo 25 anni il loro album Manicomi. I De Sfroos sono impegnati in una serie di presentazioni in cui suonano alcuni dei loro storici brani e chiacchierano con i fan, soprattutto per dare un segnale di normalità. A Milano arrivano questa sera, al Ride (ore 21.30, ingresso libero, prenotazione su dice.fm). Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi) e Alessandro Frode (Alessandro Giana) ci spiegano questo ritorno.

Merito dei 25 anni o di altro?

Davide Van De Sfroos: «Ci siamo resi conto che Manicomi vive di uno spirito suo che ci è venuto a cercare».

Alessandro Giana: «Ci siamo stupiti di quanto attuali siano ancora queste canzoni. Il manager Gianpiero Canino ci ha proposto la ripubblicazione del disco, il periodo tremendo che abbiamo vissuto ci ha permesso di fermarci a pensare. Eravamo un po' straniti ma la cosa andava fatta perché l'album non è solo nostro: sappiamo che negli anni è stato acquistato online a cifre anche esorbitanti».

Come sono queste presentazioni?

AF: «Firmiamo i dischi, raccontiamo aneddoti e suoniamo. Tutto è stato accolto in un modo commovente».

DVDS: «I De Sfroos di Manicomi erano sei. Marco Pollini (Marcu De La Guasta) non c'è più, il disco è dedicato a lui. Qualcun altro non se l'è sentita. Siamo musicisti, abbiamo scelto di suonare qualcosa in queste presentazioni, e farlo insieme dopo tanto tempo ha richiesto coraggio: siamo ancora affiatati. Noi, come tutte le persone che lavorano nella filiera musicale, siamo agenti antidepressivi: cerchiamo di andare verso la normalità delle emozioni».

Con il Covid le presentazioni sono da manicomio?

AF: «Sono gestibili, con tutte le precauzioni. Questi non sono i nostri tipici concerti con la gente che balla, però sono un segnale positivo: alcune presentazioni le abbiamo fatte in locali che hanno riaperto per la prima volta dopo il picco della pandemia».

