I Giardini di Mirò, nome elegante per un gruppo dall'anima d'acciaio. Stasera suonano al Castello Sforzesco con un altro gruppo della scena indipendente: i Massimo Volume. Entrambi emiliani, entrambi nati tra il finire degli anni 80 e i primi 90, insieme dividono il palco per una serata all'insegna del post rock.

Giardini di Mirò, ritorno a Milano dopo pochi mesi. Emozionati?

«Sì, Milano risponde molto. L'idea è di fare una serata particolare ed esclusiva».

Condividerete il palco con un altro nome di punta indie, i Massimo Volume. Vi frequentate artisticamente dal 2001, come mai solo ora un minitour insieme?

«Per la prima volta le circostanze lo hanno permesso. Queste operazioni sono emozionanti se fatte con il contagocce; non volevamo mettere insieme un carrozzone ma realizzare pochi appuntamenti esclusivi, quattro in tutto».

Condividerete palco e canzoni?

«Per rispetto della musica evitiamo eccessive carrambate. Faremo due set separati, magari qualcosa la valuteremo al momento. Di sicuro faremo Malmoe, brano del 2003 in cui canta Mimì (dei Massimo Volume) che non abbiamo mai proposto dal vivo con lui».

Farete anche brani del nuovo album Different times. Cosa intendete per tempi diversi?

«L'idea originaria era legata ai titoli dei dischi jazz degli anni 50 e '60, poi il concetto della diversità del tempo ha iniziato a scavarci dentro. Significati ce ne sono tanti, oggi i tempi sono inquieti, tanto più per noi che siamo nati puntando all'estero per avere un respiro che non fosse quello semplicemente nazionale».

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

