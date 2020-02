Francesca Binfarè

Guappecartò sono un quintetto italiano di musica strumentale, di base in Francia. Quattro album, 1500 concerti in Europa, domenica sono allo Spirit De Milan. Claudio Del Vecchio, fisarmonicista del gruppo, promette che daranno il meglio.

Da dove deriva il vostro nome?

«In napoletano significa guappo di cartone. Il guappo era il boss del quartiere, il guappo di cartone è un mezzo buffone. È il conflitto tra essere e apparire. Siamo vestiti eleganti e sembriamo guappi; il cartone è la musica, il nostro lato sensibile».

Com'è suonare a casa?

«Bello perché ritroviamo un pubblico che ascolta quello che facciamo, che non è il tipico suono che passa nelle nostre radio. Uniamo musica da film, influenze sudamericane, una componente più italiana. In Francia queste sonorità le senti, da noi sono presenti solo nella musica popolare».

Nel concerto quali brani proporrete oltre a quelli dell'ultimo album Sambol?

«Suoniamo brani scritti negli ultimi 15 anni, intimi, e altri che faranno scatenare. Nel disco e nel live raccontiamo la storia di Vladimir Sambol, compositore degli anni '30 nato a Fiume ed emigrato in Svezia dopo il 1945».

Perché avete scelto di fare un disco rivisitando le sue opere?

«Ha in comune con noi la voglia di esplorare diversi generi musicali».

