Francesca Binfarè

Gran finale stasera per il tour teatrale dei Modena City Ramblers. Gli alfieri del combat folk chiudono al Dal Verme. Rock e istinto per 28 anni di carriera, ma tocco intimo per i concerti in teatro, come racconta Francesco Fry Moneti.

Perché avete fatto un solo tour teatrale, vent'anni fa, all'epoca di Raccolti?

«Non abbiamo mai varcato veramente la porta dei teatri, a parte quel tour. Tornarci è stata una prova di maturità, una scommessa con noi e con il pubblico che vuole ballare: vista la condotta impeccabile dei fan, è stata vinta».

Siete l'emblema dei live scatenati, il teatro non è un ambiente diverso dal vostro?

«Siamo un po' i Dottor Jekyll e Mister Hyde del folk. Abbiamo le cartucce che ci hanno resi popolari, la gente ci ascolta con la birra in mano, la nostra vera faccia è quella che fa buttare fuori certe energie. Però abbiamo frecce da scoccare anche per quanto riguarda le sonorità tranquille, che tiriamo fuori con fisarmoniche e violini. La dimensione acustica è più godibile in teatro, si sente il rumore del pizzicato sulle corde e del legno degli strumenti. Siamo elettrizzati, dopo trent'anni, dalla tensione positiva che sentiamo».

Come esprimete la vostra energia in uno spazio chiuso?

«L'energia la mettiamo nella cura della parola; la parte barricadera la teniamo di riserva per i nuovi concerti che verranno. Un esempio: Il giorno che il cielo cadde su Bologna, sulla strage alla stazione, nei live all'aperto non aveva mai trovato asilo nella scaletta; nei teatri è diventata quasi l'ossatura dello spettacolo, proprio giocando sul potere evocativo della parola. Però il finale del concerto è più sbarazzino e saltellante».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA