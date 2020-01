Francesca Binfarè

Gli Incognito, pionieri dell'acid jazz, firmano cinque serate con doppio concerto al Blue Note. Biglietti quasi tutti già venduti per assistere ai live di Jean-Paul Maunick, meglio conosciuto come Bluey, e soci. È lui il leader e l'anima degli Incognito, nonché unico componente sempre presente dal 1979. Di palchi ne ha frequentati un numero incalcolabile, ma con il Blue Note ha un rapporto speciale.

Gli Incognito tornano con regolarità a esibirsi al Blue Note. Ha particolari ricordi legati a questo locale?

«Per me e per gli Incognito questo è un posto speciale, con cui abbiamo un'amicizia che si è sviluppata nel tempo. Ricordo gli omaggi che abbiamo fatto a Pino Daniele e David Bowie dopo la loro scomparsa, è stato emozionante suonare con il massimo rispetto possibile le loro canzoni».

Avete un legame stretto con il pubblico milanese?

«Lo abbiamo con tutto il pubblico italiano, è stato importante nella storia degli Incognito. Siete persone appassionate e noi suoniamo con passione: siamo un'accoppiata vincente».

Come saranno questi concerti?

«Non vediamo l'ora di suonare le canzoni che fanno parte della colonna sonora della vita del pubblico, ma siamo super entusiasti di proporre anche i brani del nostro nuovo album Tomorrow's New Dream. Siamo come genitori che vogliano presentare i nuovi nati al mondo, con grande orgoglio e amore».

In questo vostro recente album avete molti ospiti: qualcuno sarà sul palco?

«Per noi è sempre un piacere portare altri artisti a godere dell'accoglienza di Milano, quindi avremo con noi James Berkeley, che fa parte del mio gruppo inglese preferito, gli Yakul, e che è ospite in diversi brani del nostro nuovo disco. E poi ci sarà Roberta Gentile, tranne l'ultima sera, e infine un trio di voci appassionate come Joy Rose, Imaani e Megan Khan».

Com'è andata la collaborazione con Mario Biondi?

«Ho sempre voluto fare qualcosa con lui, che è il mio fratello italiano. Sento che No show è il nostro meglio».

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA