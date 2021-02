Francesca Binfarè

Giulia Malaspina, cantautrice milanese dall'animo raffinato, ha pubblicato Estate, il suo nuovo disco. Al suo interno, oltre a una nuova personale versione di Estate di Bruno Martino, si trovano cover di Tenco, Conte, Endrigo, arrangiate in chiave jazz con contaminazioni.

Come mai ha scelto di fare una cover di Estate, canzone già molto rivisitata?

«Studiavo al Berklee College di Boston e ho sperimentato un arrangiamento che unisse alla melodia italiana vari generi musicali tra cui jazz, neo-soul, gospel e musica latina, mescolando tecniche di arrangiamento e composizione. Con la mia versione di Estate ho vinto la competizione Made in Jazz in New York: per il concorso ho scelto una canzone bellissima e conosciuta negli Stati Uniti. Una cover come la mia non esisteva. Posso dirlo perché le ho ascoltate tutte, guardando su YouTube anche quelle registrate nelle camerette».

L'idea del disco è nata da questo singolo?

«Sì. Rientrata dagli Stati Uniti sono andata dal maestro Enrico Intra, pianista e compositore che mi ha aiutata a realizzare il disco. Lui è il mio mentore, incontrato quando studiavo ai Civici Corsi di Jazz di Milano. L'unico inedito dell'album, Come un fiore, l'ho scritto per lui sapendo che lo avrebbe suonato».

Che legame ha con Milano?

«Sono monzese ma Milano è la mia città. Oltre ad averci studiato, a Milano ho portato dal vivo per la prima volta il mio primo album, No more pain, nel 2019: quel concerto al Blue Note è andato sold out».

In Estate c'è qualcosa di milanese?

«Sì. C'è una forte contaminazione nel disco, così come Milano è una città internazionale e contaminata. Milano rappresenta il gusto di queste canzoni. Gli arrangiamenti sono nati qui, i musicisti sono di qui. Tutto è stato fatto a Milano».

