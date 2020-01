Francesca Binfarè

Gino Paoli è pronto a stregare Milano. Approda stasera al Dal Verme lo spettacolo Una lunga storia, che celebra 60 anni di carriera del cantautore genovese, 85 anni. Il concerto (sold out) attinge all'ultimo doppio album Appunti di un lungo viaggio, diviso tra i nuovi brani del cd Canzoni interrotte e i classici di Paoli raccolti in I Ricordi, rivisti in chiave jazz.

Come si raccontano 60 anni di musica senza lasciare fuori qualcosa?

«Non è facile. Per fortuna nella selezione mi hanno aiutato molto mia moglie, i miei figli e il mio staff. Senza di loro sarei impazzito».

Cosa si ascolterà?

«Nella prima parte io e Danilo Rea, con l'Orchestra da Camera di Perugia diretta dal Maestro Marcello Sirignano, attraverseremo le stagioni Estate, Inverno, Primavera e Autunno che compongono Canzoni interrotte. Nella seconda parte ci saranno i miei classici suonati insieme a tre grandi del jazz italiano, Rita Marcotulli, Alfredo Golino e Ares Tavolazzi».

Ci sarà spazio per i ricordi?

«Ripercorrerò alcuni episodi della mia carriera e della mia vita, in particolare quelli legati ai miei amici genovesi che cerco di portare sempre con me nei concerti. Mi aiuterà il giornalista Marco Molendini con cui chiacchiererò sul palco».

Perché ha riletto i suoi classici in chiave jazz?

«Il jazz ha sempre fatto parte della mia vita, da quando da ragazzino scambiavo i pomodori dell'orto con i dischi di Louis Armstrong dei soldati americani, che avevano i carri armati parcheggiati di fronte a casa nostra, a Pegli. Il jazz è invenzione e libertà, e ha influenzato molto la mia musica».

Quali emozioni le restano dei suoi tour?

«Ogni concerto è un'emozione nuova perché nessuno dei miei spettacoli è uguale all'altro, specie quando improvviso con il jazz Cerco sempre di gettare un ponte tra me e il pubblico, e se riesco a stabilire questo contatto provo una sensazione stupenda, che mi emoziona ancora dopo decenni di concerti».

Ricordi legati a Milano?

«Agli inizi della mia carriera stavo spesso a Milano. Prima di andare a dormire andavo all'Idroscalo per vedere l'acqua, che per me è una sorta di psicosi tanto che non ho mai avuto una casa senza vista sul mare. Ma di Milano mi piace anche il verde, che per i milanesi è tanto importante».

riproduzione riservata ®

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA