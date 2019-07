Francesca Binfarè

Ginevra Di Marco e Cristina Donà sono amiche da più di vent'anni e sono due delle voci più rappresentative del mondo indie femminile. Hanno intrapreso percorsi paralleli ma affini, incontrandosi su diversi palchi e coltivando la voglia di cantare insieme. Oggi sono impegnate in un tour che ha al centro un disco, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, che le vede collaborare per la prima volta in un progetto articolato e affascinante. Stasera suoneranno al Castello Sforzesco.

Ginevra, il vostro album è Ginevra Di Marco & Cristina Donà: un titolo che non è un titolo?

«Basta così per un disco che ha il sapore di un incontro artistico ed esprime la gioia di festeggiare la nostra amicizia».

Perché questa collaborazione è arrivata solo ora?

«Ognuna ha il suo cammino. Abbiamo una sensibilità musicale affine, Cristina è cantautrice, io ho iniziato così poi ho fatto un viaggio più interpretativo. Le ho scritto un anno e mezzo fa una lettera per ragionare sul futuro. L'idea era di fare qualche concerto condiviso in cui ricantare insieme le nostre canzoni. La storia è stata più bella del previsto e allora abbiamo fatto anche questo album, con brani dei nostri repertori e inediti».

Che canzoni proporrete stasera?

«Staremo praticamente sempre insieme sul palco. Abbiamo fatto incontrare i rispettivi repertori e ci sarà tutto il nuovo disco, canzoni popolari, alcune dei primi album, musica del mondo, qualcosa dei Csi di cui ho fatto parte».

Il Mei, manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, vi ha conferito un premio per il disco e il tour: una riflessione?

«Questo disco come il mio precedente è stato realizzato grazie al crowdfunding, una raccolta fondi tra il pubblico. Questa per noi è un'opportunità moderna di essere ancora tra gli indipendenti (ambito a cui tengo in maniera vitale), e il premio ce lo ricorda».

Come sta il cantautorato femminile in Italia?

«Ci sono proposte valide che è difficile scovare nel martellamento mediatico che propone poche cose. Ho buone sensazioni rispetto ai giovani, cosa che non sentivo qualche anno fa. Io e Cristina siamo nella giuria del Premio Bianca D'Aponte, dedicato alle cantautrici italiane emergenti: quest'anno ho trovato varietà e coraggio».

Martedì 16 Luglio 2019

