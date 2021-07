Francesca Binfarè

Forse il sottotitolo potrebbe essere astenersi disinteressati al culto di Bruce Springsteen. Sì, perché al contest Cover Me, in corso in queste settimane in Lombardia, si ascoltano soltanto brani del Boss.

Dopo i buoni riscontri dell'anno scorso, l'associazione Noi&Springsteen (non il fanclub ufficiale del cantautore statunitense, ma uno dei principali gruppi di appassionati presenti in Italia) ha organizzato la seconda edizione del contest Cover Me. È una competizione gratuita cui cantanti e band partecipano inviando un brano di Bruce Springsteen completamente riarrangiato secondo il proprio gusto e stile, per cercare di arrivare, voto dopo voto, alla serata finale con concerto dal vivo. Per questa seconda edizione ci sono due importanti novità, come spiega l'ideatore Alberto Lanfranchi, anche fondatore di Noi&Springsteen.

Quali sono queste novità?

«Torniamo a organizzare questo contest perché l'anno scorso è stato un bel successo. Per questo motivo quest'anno abbiamo rilanciato: il contest è stato aperto anche ad artisti internazionali e abbiamo aggiunto un piccolo tour di tre date in cui si esibiranno i 30 selezionati. La finale vedrà confrontarsi i 15 artisti più votati».

Quali sono gli appuntamenti live?

«Dopo la prima tappa di domenica a Rio Torto Malgrate/Valmadrera (Lecco), domani tocca al Legend a Milano. Poi il 23 a Bergamo (i concerti sono gratuiti), dove si farà anche la finale il 29 agosto. Quest'ultima data rientra nei tre giorni del festival dedicato a Springsteen che organizziamo da qualche anno con dibattiti, incontri e tavole rotonde a cui parteciperanno personaggi pazzeschi di cui per ora non posso dire niente».

Quanti iscritti ci sono al contest?

«Sono stati 60, tutte le loro cover sono presentate sulla pagina Facebook di Noi&Springsteen. La giuria di qualità (composta da giornalisti ed esperti) ha selezionato 30 canzoni che poi, da luglio, potranno essere votate dal pubblico sul sito della nostra associazione. Dai 15 brani in finale verranno scelti 3 vincitori, votati dal pubblico presente e da chi guarderà in streaming, e dalla giuria di qualità. La giuria della critica assegnerà un suo premio».

Si sono iscritti anche cantanti internazionali?

«Sì, pochi perché è appunto una novità. L'abbiamo inserita su suggerimento di Claudio Trotta, promoter di Bruce Springsteen e membro della giuria di qualità. Ci sono spagnoli, tedeschi, inglesi e americani. Gli iscritti di Milano e provincia sono 7, gli altri provengono da tutta Italia».

Ha sentito i brani prima?

«Sì, e non facendo parte della giuria e posso sbilanciarmi e dire che alcuni mi hanno impressionato per la bellezza. Soprattutto mi ha colpito il lavoro fatto da una band spagnola».

Springsteen sa del vostro contest?

«Sì, ne è perfettamente al corrente».

Chiederete a Trotta di portarlo qui?

«È un po' difficile, ma stiamo provando a realizzare qualche altra idea».

