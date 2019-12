Francesca Binfarè

Cristiano De André porta stasera per la prima volta in un teatro milanese, gli Arcimboldi, Storia di un impiegato, disco del 1973 del padre Fabrizio, dedicato agli anni di piombo e alla speranza di costruire un mondo migliore. In tour da un anno, accolto con grande partecipazione, con sold out in tutta Italia, lo storico album rivive con i nuovi arrangiamenti fatti da Cristiano De André e da Stefano Melone e torna a far riflettere.

Per il debutto milanese di Storia di un impiegato a marzo aveva scelto l'Alcatraz. Come mai?

«Perché volevo far ascoltare queste canzoni ai ragazzi e smuovere un po' le loro coscienze. Il '68 è stato un periodo di rinascita e di ribellione: tra la fine degli anni '60 e gli anni '70 c'era stato il sequestro Moro, c'erano le Brigate Rosse, ma in contrapposizione avevamo la grande arte, poeti, pittori, la peace&love dei figli dei fiori. Con questo spettacolo credo di aver anticipato non di molto quello che sta tornando oggi, in veste più pacifica ma con la stessa voglia di trasparenza».

Cos'altro nota nella nostra quotidianità?

«Un ritorno alla semplicità e all'autocoscienza, al bisogno di andare d'accordo anche se non si hanno le stesse idee. Sono felice ci sia quest'ondata nuova che esprime la voglia di riprendere in mano la nostra anima».

Questo concerto sarà più suggestivo in teatro, agli Arcimboldi?

«Sì perché il teatro è un luogo accogliente e questo uno spettacolo-concept senza interruzioni, con immagini che aiutano a capire il tema affrontato. Ci sono musica e poesia, che ci riportano a quel periodo e ci fanno vedere che i sogni libertari sono uguali ad allora».

Considera Storia di un impiegato, con una seconda parte dedicata ad altre canzoni di Faber, uno spettacolo complesso?

«Esteso, direi. Prendere in mano questo album, non tra più venduti tra quelli di mio padre ma tra i più significativi, è stata una specie di scommessa: non ci sono canzoni che si fischiettano, i sold out dicono che il segnale, forte e chiaro, è stato recepito molto bene. Sono felice e speranzoso per l'Italia che sta cambiando».

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

