Francesca Binfarè Ci abbracceremo forte del cantautore bollatese Frassi

Ci abbracceremo forte del cantautore bollatese Frassi (Gianluca Frassinelli) è una canzone virale, nel senso positivo del termine. Un brano che si propaga di condivisione in condivisione, che ha fatto il giro d'Italia e che da un paio di giorni ha anche un videoclip ufficiale, nato da un'iniziativa spontanea delle persone. È stato così fin dall'inizio, da quando la canzone è stata pubblicata su Facebook e, in maniera del tutto naturale, ha iniziato a diffondersi.

Quando è nato il brano?

«L'ho scritto a inizio marzo. Pioveva, ci mancava incontrare le persone care, allora ho pensato a quanto sarebbe stato bello il momento in cui ci saremmo visti di nuovo».

La canzone è diventata subito virale?

«Sì, il video che ho pubblicato sulla mia pagina freshfrassi ha avuto 40 mila visualizzazioni in tre giorni. Adesso tocca le 10 mila condivisioni, ci sono 100 mila reazioni e commenti e ha quasi 1 milione di visualizzazioni; è trasmessa da più di 500 radio. Porta un messaggio di positività, che vale sempre. Mi piacerebbe venisse definita come la canzone degli abbracci e non solo del lockdown».

È molto amata anche da medici e infermieri.

«Da quando l'ho pubblicata, Ci abbracceremo forte è stata adottata dal San Gerardo di Monza, dal Sacco di Milano e dall'ospedale di Busto Arsizio, grazie al personale sanitario che la vedeva come messaggio di speranza. Mi ha scritto un'infermiera, Laura Iacenda, dicendo che la canzone le dava 5 minuti di leggerezza in turni lunghi 12 ore. Laura non la conoscevo, ma qualche giorno fa l'ho incontrata».

E poi?

«A lei si sono aggiunti medici e infermieri di altri ospedali, le scuole l'hanno usata per i video di fine anno, una società sportiva l'ha inserita in un clip con i suoi piccoli calciatori. Per me è sorprendente, io non ho fatto altro che pubblicare una canzone come faccio da trent'anni, avendo al massimo 2 mila condivisioni».

Da due giorni su YouTube c'è anche il video ufficiale del brano: perché ha pensato di farne uno nuovo?

«Non l'ho fatto, me l'hanno mandato un ragazzo e una ragazza di Monza. Hanno girato loro il video nella lingua dei segni, noi ci abbiamo solo montato foto di abbracci reali. Non li conosco questi ragazzi, ma nel weekend li incontrerò».

