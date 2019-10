Francesca Binfarè

Catch & release è uno dei maggiori successi del cantautore statunitense Matt Simons, che con semplice e perfetta intensità ha raggiunto un successo da capogiro. In queste settimane Simons, 32 anni di Palo Alto è in tour e stasera sarà alla Santeria, un ritorno a Milano dopo il concerto del 2016.

Cosa si aspetta dal pubblico e cosa il pubblico deve aspettarsi?

«Non c'è niente di più bello che sentire cantare dalle persone le proprie canzoni. Posso solo sperare che il pubblico mi restituisca parte dell'energia che io metterò. C'è una nuova band con me e c'è un sacco di varietà nella scaletta. Ci sono canzoni acustiche, funk, jazz, pop: mi piace che il concerto suoni un po' come una playlist».

Qual è la città in cui preferisce suonare?

«La mia carriera è cominciata in Olanda, che è il mio paese preferito dove suonare. Gli olandesi hanno sostenuto la mia musica per anni, ho un legame forte con loro».

Catch & Release e We can do better sono le sue canzoni più note, il pubblico si aspetterà sempre che le canti. Come vive questa sorta di obbligo?

«Quando ero impegnato nella promozione, passando di radio in radio e cantandole ognuna 12 volte al giorno, era dura. In tour invece mi diverto a suonarle ed è estremamente appagante sentire il pubblico che le canta».

Quante canzoni del suo ultimo album After the landslide suonerà?

«Al momento ne ho previste 10 ma c'è l'ipotesi di farne anche di più. Questo si chiama After the landslide tour quindi diamo molto spazio alle cose nuove».

