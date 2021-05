Francesca Binfarè

Calvino (Niccolò Lavelli) è tornato con un nuovo disco, Astronave madre, e una serie di video. Il lavoro è nato a Milano, i video nella chiesa San Vittore e i 40 martiri al Corvetto.

Cosa si trova in questa Astronave madre?

«L'ho scritto in 4 anni, dopo l'esordio di Gli elefanti. È in contrasto con il disco precedente, che era un'esplosione: avevo un'altra età e quindi in quel momento ero proiettato verso il mondo e il futuro. Gli elefanti erano la metafora di cose da lanciare nel mondo, che giravano per la tangenziale o per Milano e la bloccavano. Ora è come andassi a riprendere queste parti che avevo lanciato in giro per riappropriarmene. Il brano Astronave madre è ultimo che ho scritto, mi ha spiegato di cosa parlava il disco: invece di scappare dal passato ci sono tornato sopra per capirlo».

Milano è la sua astronave madre, in un certo senso?

«Ha influenzato le canzoni. Per esempio, La bambina cinese l'ho composto quando vivevo in zona Paolo Sarpi; E tu quando abitavo all'Ortica. È un quartiere sempre in espansione, forse il mio preferito. La città è sempre stata presente perché qui sono cresciuto e ho abitato in almeno cinque o sei quartieri».

Ha girato cinque video nella chiesa del Corvetto. Perché?

«Il Corvetto non è il mio quartiere ma la chiesa ci ha colpiti perché sembra un po' un ambiente post apocalittico, si sposava bene con l'atmosfera malinconica del disco e anche con la pandemia. L'abbiamo scelta come rifugio più che di luogo culto (tanto è vero che abbiamo ripreso come sfondo le porte di ingresso e non l'altare): quando abbiamo girato eravamo in piena quarantena e quello era praticamente l'unico posto dove si potesse suonare».

Nella foto di Ludovica Leonardi: da sinistra Marco Giacomini, Calvino e Tommaso Spinelli.

