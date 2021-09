Francesca Binfarè

C'è Folcast (Daniele Folcarelli) domani ad aprire il concerto di Max Gazzè al Carroponte di Sesto. Dal Festival, dove il ventinovenne romano si è classificato terzo tra le Nuove Proposte con il brano Scopriti, non si è più fermato nonostante il periodo complesso. Il suo ultimo singolo è Senti che musica, brano ritmato e dal gusto sudamericano che vede la partecipazione di Roy Paci.

Com'è stata questa estate di concerti?

«Piena di gente. È stato bello vederne i volti e le espressioni, ogni volta differenti di fronte alle mie canzoni. È stata forse l'estate più ricca di emozioni che abbia vissuto».

Il suo live è chitarra e voce: una scelta obbligata dati i tempi?

«No, l'ho scelto con la mia squadra di lavoro. È come andare un po' all'essenza della mia musica, che nasce quasi sempre così. Questa esperienza mi ha formato parecchio, ho suonato in situazioni totalmente diverse tra loro, dalla Sicilia a Torino».

A Roma ha aperto il live di Gazzè, come farà a Milano. Considera queste esibizioni come suoi veri concerti?

«Sì, anche se in versione più corta. Ovviamente il concerto è di Gazzè, il pubblico aspetta lui, sento questa responsabilità e do il massimo».

Proporrà sia Scopriti sia Senti che musica?

«Certo. Sono canzoni importanti: Scopriti ha segnato un dopo, con Sanremo ha sbloccato tante cose. A Senti che musica hanno collaborato musicisti come i Selton e Roy Paci, ed è stato un onore per me. È un pezzo da band, che nei live faccio con la chitarra e qualche minimo effetto per renderlo dinamico».

Ha un legame particolare con Milano?

«Lavoro con Tommaso Colliva (produttore di molti artisti tra cui Diodato e Ghemon, nda), che ha lo studio qui. Roma è casa, a Milano vengo a lavorare e so che devo rimboccarmi le maniche. È una città molto attiva che mi dà tanto da questo punto di vista, mi va bene alternarla a Roma».

Quali sono i suoi prossimi progetti?

«Un tour nei club, con prima data l'11 novembre al Circolo Arci Magnolia proprio a Milano».



