Angelica, cantautrice monzese con un'esperienza nella band Santa Margaret, ha una lunga frequentazione con i palchi milanesi. Vista l'impossibilità di suonare dal vivo, la cantante, 32 anni (foto Ambra Parola), presenta (stasera alle 21.30 sul Canale YouTube dell'etichetta Carosello Records), il suo nuovo e secondo album da solista (uscito il 5 febbraio, giorno del suo compleanno): Storie di un appuntamento viene suonato dal vivo per la prima volta.

Qual è la storia dietro questo appuntamento?

«Volevo una presentazione che fosse nel presente ma che ci facesse riassaporare gusti pre-pandemia. Con i miei musicisti abbiamo adattato il disco al live, è giusto regalare il risultato a chi non potrà sentirlo dal vivo. Perché quest'estate chissà dove, come e per quante persone potremo suonare».

Ha scelto una dimensione intima per il live, in cui il pubblico potrà anche interagire.

«La distanza resterà siderale ma l'idea di intimità un po' l'accorcia. Le tematiche del disco si prestano perché l'appuntamento del titolo è con l'introspezione, con se stessi».

Ha fatto la gavetta in tanti locali milanesi: ha un ricordo più caro di altri?

«Penso di aver suonato in ogni locale, dai più grossi in apertura di concerti altrui a quelli piccoli, e anche in quelli che nel frattempo hanno chiuso. Ho un bel ricordo di me che aprivo i concerti della band I Cosi: solo voce e chitarra, ero piccola e ancora acerba. C'era un bel fermento, e c'erano spazi che adesso non ci sono e non ci saranno più. Penso all'Ohibò, che ha chiuso e che frequentavo tantissimo sia per suonare sia per ascoltare, visto che abito lì vicino. Senza mi sento spaesata».

A Barcellona hanno fatto un concerto-esperimento. Lei cosa ne pensa del ritorno ai live veri?

«Le note che ti restano appiccicate addosso sono stimoli che non puoi prendere da YouTube. Sono molto sensibile alle chiusure del mondo della musica ma sono anche molto ligia perché ci sono persone che muoiono. Se i protocolli attuati a Barcellona si dimostreranno sicuri, mi dico perché non farlo anche qui».

