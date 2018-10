Formula 1, la resa di Vettel e della Ferrari

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Lewis Hamilton è a un passo dal titolo. L'aritmetica potrebbe arrivare fra 2 settimane negli States, o al più tardi, in Messico. A Suzuka, infatti, l'inglese timbra la nona vittoria stagionale, la quarta consecutiva, e distanzia di 67 lunghezze il rivale Vettel. Un patrimonio cospicuo, a 4 gare dal termine, che fa calare il sipario sulle flebili e residue speranze iridate di Maranello. Fortissimo il pilota della Mercedes, supportato da una squadra quasi perfetta, male invece la gestione dell'ultimo scorcio di Mondiale da parte della Ferrari e di Vettel. Il tedesco, sesto al traguardo, dopo una rimonta dalla 19esima posizione a causa di una collisione con Verstappen (poi, terzo dietro a Bottas), è ormai mentalmente al capolinea. A fine stagione si tireranno le somme, ma serviranno parecchie riflessioni. Tecniche, gestionali, tattiche e politiche.«Ci ho provato con Verstappen - racconta Vettel - tuttavia non mi ha lasciato spazio e, dopo il contatto, la vettura era danneggiata. Non appena capisce che qualcuno è vicino, cerca di spingere anche quando non si dovrebbe. L'atmosfera nel team? Non è facile essere ottimisti».Stizzito Raikkonen, quarto e vittima pure lui del driver Red Bull: «Penso - tuona il finlandese che la mia manovra in quel punto (ultima chicane del primo giro, ndr) fosse corretta. I 5 secondi di penalità sono stati ridicoli».