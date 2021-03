Piergiorgio Bruni

L'esordio del Mondiale di F1 ha lo stesso colore di quello dell'anno passato: nero Mercedes. In Bahrain finisce quasi esattamente come nella scorsa edizione: Lewis Hamilton sul gradino più alto del podio, Max Verstappen a mangiarsi le mani per l'ennesima occasione sprecata e Valtteri Bottas a chiudere il terzetto che, anche per quest'annata, si contenderà successi e titoli.

Domenica in chiaroscuro per la Ferrari: Leclerc, scattato dalla seconda fila col quarto tempo, chiude sesto mentre il compagno di quadra, non ancora pienamente a proprio agio sul sedile della SF21, si piazza ottavo. Il risultato della Rossa, paradossalmente, non deve trarre in inganno: rispetto all'ultimo Campionato, il team ha riconquistato cavalli, verve agonistica e dignità.

Se il 2020 è stato surreale, questo Mondiale dovrà regalare una crescita. Il prossimo, con la rivoluzione regolamentare, essere quello del riscatto. Si spera. «Storicamente - racconta Leclerc - non siamo mai andati bene qui, tuttavia l'inizio è positivo. Il passo era migliore rispetto all'anno scorso ma non siamo ancora dove vogliamo essere».

Bicchiere mezzo pieno anche per Sainz Jr: «Sono abbastanza contento - spiega lo spagnolo - e so che l'ottavo posto non è niente di speciale, però penso ci siano cose di cui essere soddisfatti». Conferma che arriva dal team principal di Maranello: «L'obiettivo - chiarisce Binotto è continuare a migliorarci. Ora, dobbiamo concentrarci sulla prossima a Imola (domenica 18 aprile, ndr)».

Contentezza che filtra pure dalle altre storie che ha raccontato la pista di Sakhir: l'atteso ritorno in F1 di Fernando Alonso, costretto però al ritiro a causa di alcuni problemi ai freni, gli esordi di Mick Schumacher e del giapponese Tsunoda. Proprio quest'ultimo, a sorpresa, è andato a punti (2) impressionando per autorevolezza e tranquillità.

