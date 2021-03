Daniele Peteoselli

Oggi in Bahrein con le prime prove libere (ore 12.30, gp domenica alle 17, diretta Sky Sport), parte il Mondiale di F1. A provare a fare le carte a questo campionato, l'ultimo prima della rivoluzione tecnica del 2022, è Vitantonio Liuzzi, con un passato nel Circus con Red Bull, Toro Rosso, Force India e Hrt.

Liuzzi, che stagione si aspetta, dopo aver visto i test?

«Non sarà come quella del 2020. Ho visto una Mercedes che non si è scoperta troppo, ma Red Bull e Mclaren hanno fatto un grande passo in avanti. Secondo me ci saranno tante sorprese».

Red Bull favorita per questa inizio di campionato?

«Verstappen è molto carico, sa di avere una vettura più competitiva rispetto allo scorso anno. Tutti ora scopriranno le carte ma lui spingerà forte come sempre»

E la Ferrari come è messa?

«Spero che possa lottare per il podio ma la vedo dura. Non credo siano stati fatti passi avanti così eclatanti rispetto allo scorso anno. Io la vedo come quarta-quinta forza».

Certo è che la coppia Leclerc-Sainz sembra molto interessante...

«Sainz è maturo ma non credo possa insidiare Leclerc. Può essere un ottimo gregario per il monegasco e spero che possa spronarlo a fare ancora meglio».

Quali le scuderie che lotteranno con la Ferrari per il podio?

«La Mclaren potrebbe essere l'outsider, punto interrogativo è l'Aston Martin: non ha brillato nei test ma possono essere lì davanti. Occhio poi all'Alpha Tauri».

In cerca di riscatto ci sono due top come Vettel e Alonso. Giusto?

«Fernando rientra dopo due anni, non sarà una sfida facile ma la velocità non gli manca. Spero che Sebastian invece sia uscito da quel tunnel negativo in cui era caduto in Ferrari».

Tanti esordienti, ma gli occhi sono tutti per Mick Schumacher.

«Quel cognome pesa. Credo sarà una stagione di studio, con una macchina che avrà difficoltà a stare con le migliori. Deve pensare solo a imparare».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA