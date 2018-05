«Formigoni senza attenuanti»

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniUna condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere per l'ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni. È questa la richiesta avanzata dal sostituto pg Vincenzo Calia e dal procuratore aggiunto Laura Pedio, che lo affianca nel processo d'appello sul caso Maugeri e San Raffaele.L'ex governatore, condannato in primo grado a sei anni, è tra gli imputati per corruzione. Per lui i rappresentati dell'accusa hanno sollecitato il massimo della pena, ritenendo i fatti contestati gravissimi e non meritevoli di alcuna attenuante. Quello dell'ex governatore, è un passo della durissima requisitoria del pg Calia, «si può configurare come l'asservimento retribuito di un pubblico ufficiale a interessi privati illeciti». Dall'ospedale fondato da don Verzè e sopratutto dalla Fondazione Maugeri, tramite l'imprenditore Pierangelo Daccò, sarebbero arrivati «benefit per 6,6 milioni di euro per compiere atti contrari al suo ufficio» come favorire le due istituzioni con delibere ad hoc che hanno portato nella casse dei due ospedali circa 100 milioni di euro di rimborsi. In tutto, però, tra il 2001 e il 2011, «la Maugeri ha versato 70 milioni di euro e circa 8-9 milioni euro il San Raffaele» a emissari del Pirellone, come l'imprenditore Pierangelo Daccò (che con l'ex assessore Antonio Simone ha patteggiato). Formigoni aveva a disposizione uno yatch, la villa in Sardegna, poi acquistata dal commercialista Alberto Perego che abitava con Formigoni nella casa dei Memores Domini di Comunione e Liberazione. E ancora viaggi, vacanze e cene in ristoranti stellati.«Per un pubblico ufficiale - ha ribadito il procuratore aggiunto Pedio - è un fatto gravissimo». «Formigoni si è anche sottratto costantemente a confronti e interrogatori nel corso delle indagini - ha sottolineato Pedio - non ha reso esame dibattimentale e non ha voluto il confronto coi giudici».riproduzione riservata ®