«Formigoni, corrotto per status»

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniRoberto Formigoni «non lo accusano per dei fatti ma per uno status di corrotto. Viene considerato asservito e corrotto, tutto quel che fa è corrotto ed è come se gli avessero inoculato il virus della corruzione. È una assurdità».Sono le parole dell'avvocato Luigi Stortoni, che con il collega Mario Brusa difende l'ex governatore nel processo d'appello per la vicenda San Raffaele-Fondazione Maugeri di Pavia. Nelle loro arringhe i legali hanno tentato di smontare la ricostruzione del procuratore aggiunto Laura Pedio, applicata al processo, e del sostituto pg Vincenzo Calia, che hanno chiesto 7 anni e mezzo di carcere per Formigoni, accusato di corruzione, proponendo di aumentare di un anno e mezzo la condanna inflitta in primo grado. Gli avvocati hanno sottolineato più volte che «tutto parte dalle utilità e il cerchio si chiude sulle utilità» che l'ex presidente avrebbe ricevuto dalle strutture ospedaliere «perché nulla viene accertato». A conti fatti, «il grande corrotto, per cui si spendono 71 milioni per fargliene arrivare 6, ha avuto disponibilità di 20-30mila euro in contanti spalmati in 5 anni». Ma soprattutto, per la difesa, «di quei 6 milioni, 4 sono stati spesi per le barche» sui cui l'ex governatore trascorreva, 15 giorni di tanto in tanto, «un milione e mezzo riguarda la villa di Arzachena», in costa Smeralda, venduta ad Alberto Perego, commercialista amico storico di Formigoni. «Arriviamo che la corruzione è di poche centinaia di migliaia di euro per condizionare la sanità lombarda hanno concluso i legali - e francamente qualità e quantità fanno ridere».riproduzione riservata ®