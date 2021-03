Fontana: «Tra 10 giorni dosi finite»

Non c'è solo il malfunzionamento di Aria a boicottare la campagna vaccinale della Lombardia: è anche la materia prima a mancare. Il governatore Fontana lo ha detto chiaro, durante la stessa conferenza stampa in cui annunciava l'azzeramento dei vertici di Aria, la società regionale che gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni: «Stiamo per finire le dosi che abbiamo ricevuto, a fine mese le scorte a disposizione della Regione saranno esaurite».

Finora la Lombardia è stata virtuosa, sostiene Fontana, rigettando le critiche sulla gestione della campagna vaccinale di Palazzo Lombardia: «Le dosi utilizzate sono 1.231.413, quelle somministrate agli over 80 sono 322.568, 60mila nelle Rsa. La percentuale di chi ha ricevuto una dose tra gli over 80 supera il 50%. Da noi nel weekend sono state inoculate un quarto delle vaccinazioni dell'Italia».

