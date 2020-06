Fontana: «Temo per me e per la mia famiglia»

Greta Posca

Chiedono «un piano serio» per la ripartenza in sicurezza del Piermarini e «garanzie per tutti i lavoratori del teatro». Sono gli obiettivi del presidio di una sessantina di lavoratori del Teatro alla Scala che si è tenuto ieri mattina davanti al Comune, organizzato dal Cub Info e spettacolo.

«Milano non riparte se non riparte lo spettacolo dal vivo», sono le parole degli organizzatori, che hanno esposto cartelli con scritto Nessuno deve restare indietro, La Scala è un bene pubblico, e il cuore di Milano. Nessun dorma!', Quale stagione se possono entrare solo 200 persone in teatro.

«Al momento non c'è un piano concreto per la ripartenza, è una assurdità il limite posto dal governo delle 200 persone per gli spettacoli al chiuso, perché non tiene conto delle dimensioni della sala», sono le parole di Roberto D'Ambrosio, uno degli organizzatori del presidio. «Per il 15 giugno - ha continuato - è previsto un programma di eventi al Castello Sforzesco alla presenza del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, ma La Scala non c'è, non faremo neanche un concertino».

Gli organizzatori del sit-in chiedono al sindaco Sala, che è anche presidente del Piermarini, «tutele per tutti i lavoratori, non solo i dipendenti ma anche quelli delle ditte esterne, come gli impiegati dalle pulizie, della ristorazione, del facchinaggio, ma anche le partite iva come per esempio i ballerini».

I lavoratori mettono l'accento anche sulla sicurezza: chiedono di poter fare i test sierologici prima di tornare al lavoro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA