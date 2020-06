Fontana: «L'unico assassino è il virus»

«L'unico assassino è questo maledetto virus, non si troverà pace fomentando sterili vendette, non si supereranno le difficoltà di oggi senza guardare insieme al domani». Lo ha scritto ieri su Fb il presidente della Lombardia Attilio Fontana, sotto scorta dopo sono apparse sui muri scritte «Fontana assassino». Il governatore ha ricordato che le previsioni degli esperti erano per la Lombardia di «oltre 80mila» morti. Ieri ha partecipato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla commemorazione dei defunti per Covid a Bergamo. Una partecipazione che ha sollevato critiche da parte del comitato dei familiari delle vittime. «Tante volte mi sono chiesto se, tornando indietro, assumerei le stesse decisioni, tante volte ho pensato a quei giorni passati ininterrottamente nella trincea del mio ufficio. Giornate in cui tra il giorno e la notte non c'era alcuna differenza, senza mai tornare a casa, dormendo sul divano, studiando dati» ha scritto. E aggiunge: «Ho perso amici, il sorriso, ma non ho perso il senso della ragione». «Come ho detto più volte il tempo è galantuomo, è tutto scritto in documenti e atti ufficiali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

