Fontana: «Dormo in ufficio, letto comodo»

Giammarco Oberto

«Vi do una buona notizia, noi di Regione Lombardia siamo riusciti ad acquistare quattro milioni di mascherine che distribuiremo immediatamente ai nostri medici e agli infermieri». Così Attilio Fontana è ricomparso in scena ieri pomeriggio, dopo il video in cui la sera prima annunciava l'autoisolamento, per precauzione. Dall'ufficio a Palazzo Lombardia in cui vivrà per i prossimi 14 giorni («Il lettino è molto comodo», ha detto), ha partecipato in teleconferenza alla conferenza stampa che si teneva a piano terra, nell'auditorium Testori.

Il caso mascherine era deflagrato proprio dopo il video di Fontana, che ne ha indossata non particolarmente efficace: «La mascherina che ho indossato ieri sera nella diretta Facebook? Non è sbagliata, ma purtroppo sono le uniche che ci restano - aveva detto di primo mattino ai microfoni di Rtl 102.5 - questo è un grave problema. Sono molto nervoso del fatto che non siano in grado di fornici le mascherine. Noi ne avremmo bisogno. Se qualche privato le ha, ci informi». Alle cinque del pomeriggio, a quanto pare, problema risolto. E Fontana ha commentato anche le polemiche esplose dopo il suo video. Sui social gli hanno dato dell'esibizionista. «Hho letto che quello della mascherina è considerato il problema più grave del Paese. Io continuo a lavorare». Due settimane chiuso nel suo ufficio: «Personalmente sto bene, mi sono trasferito qui in Regione armi e bagagli, e ho un lettino di fianco al mio ufficio. Vivo qui per essere più operativo e non perdere tempo con gli spostamenti».

