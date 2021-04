Fontana: «Dati buoni, tempo di riaprire»

Sono 2722 i nuovi positivi in Lombardia (mercoledì erano stati 2153, ma con meno tamponi): il tasso di positività sale di un punto percentuale, da 5,2% a 4,2%. Le vittime sono 65, e portano il conteggio da inizio pandemia in Lombardia sopra quota 32mila. Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-42) che negli altri reparti (-202). Tra Milano e provincia i nuovi casi sono 754, 293 dei quali in città.

Uno dei dati chiavi è l'Rt: «È sceso a 0,78, a conferma di un trend positivo - ha detto ieri il governatore Fontana, reduce dall'incontro Regioni-governo - è arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso». «Penso - ha spiegato - ai bar e ai ristoranti, che potrebbero riaprire il servizio all'esterno. O ai cinema, teatri, piscine e palestre».(S.Rom.)

