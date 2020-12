Fontana: «Dall'11 Lombardia gialla» e stronca il Dpcm

Lo scolorimento della Lombardia da arancione a gialla è dietro l'angolo. Il governatore Fontana si sbilancia: «Se nei prossimi giorni i numeri continueranno così dovremmo entrare in zona gialla dall'11 dicembre». Tra sette giorni: il passaggio dovrà essere ratificato da un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza.

Ma l'annuncio del governatore su un ulteriore allentamento delle misure in Lombardia va a braccetto con gli strali lanciati a Conte, che con il nuovo Dpcm non solo «non ha recepito le indicazioni delle Regioni», ma dispone il blocco dei movimenti tra Comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano «segregando i nostri cittadini, soprattutto gli anziani che rischiano di dover trascorrere le feste da soli». «Decreto lunare», lo definisce Fontana: «In quei giorni non ci si potrà spostare di Comune in Comune. Lo ritengo assolutamente inaccettabile perché non tiene conto della realtà lombarda». «Siamo costretti ad accettare quello che avremmo dovuto concordare».(G.Obe.)

