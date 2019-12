Fondi Lega indagato Galli

Seguendo le tracce dei 49 milioni di rimborsi elettorali della Lega, i magistrati di Genova sono arrivati all'assessore lombardo alla Cultura Stefano Bruno Galli. L'accusa ipotizzata per il politico, all'epoca al vertice dell'Associazione Maroni Presidente, è di riciclaggio. La Guardia di Finanza ha fatto perquisizioni tra Milano, Monza e Lecco, anche nelle aziende Boniardi Grafiche, del deputato leghista Fabio Massimo Boniardi e Nembo srl, ormai chiusa. L'attenzione delle Fiamme Gialle, in particolare, si è concentrata su 450mila euro transitati da Banca Aletti verso i conti dell'ente che raccoglieva fondi per le regionali del 2013. Denaro che formalmente era stato contabilizzato alla voce spese elettorali, ma che per i pm non sarebbe mai stato speso e sarebbe invece tornato sui conti del partito. Immediata la reazione dell'ex governatore lombardo Roberto Maroni che spiega «di non aver mai avuto in alcun ruolo» nell'associazione ma di essere «certo della correttezza della gestione». (V.Gol.)

