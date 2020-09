Fondi Lega, faro sul connubio affari-politica

Da un lato la vendita gonfiata dell'immobile di Cormano (foto) che drenò 800 mila euro di «fondi pubblici». Dall'altro le operazioni del pool di commercialisti vicini alla Lega in «settori ancor più delicati» sicuramente da esplorare secondo gli inquirenti. Dalle migliaia di pagine di atti depositati nell'inchiesta, partita dal caso del capannone di Lombardia Film Commission (LFC) e coordinata dall'aggiunto Eugenio Fusco con il pm Stefano Civardi vengono a galla nuove operazioni e movimentazioni finanziarie. Soprattutto da parte di Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due contabili del Carroccio, «persone tanto infiltrate nelle istituzioni», scrivono i pm, e capaci di raggiungere «subito i piani altissimi della politica a Roma».

Dalle testimonianze rese ai pm spicca per esempio quella di Marco Ghilardi, ex direttore della filiale Ubi di Seriate: «Sono operazioni prive di valide ragioni economiche che, al di là degli importi, non mi è capitato di vedere in tutta la mia carriera. E ho lavorato in banca quasi trent'anni», ha dichiarato. Lì erano aperti conti di società riconducibili a Manzoni e Di Rubba, quest'ultimo «piazzato dal partito», per i pm, «a presiedere uno dei tanti enti del sottobosco della pubblica amministrazione», la LFC.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

