Impareranno l'informatica, ristruttureranno la palestra, creeranno laboratori d'arte, si impegneranno in corsi di sub e finanza. Dentro al carcere minorile Beccaria. Sono i dieci progetti per i detenuti promossi da Fondazione Francesca Rava e presentati al Tribunale dei Minori alla presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, del sindaco Giuseppe Sala e del vescovo Mario Delpini. L'iniziativa si chiama Palla al centro: obiettivo abbattere i pregiudizi e avviare i ragazzi a una futura inclusione sociale e lavorativa. «Sono la dimostrazione che è possibile rafforzare la relazione tra dentro e fuori, tra istituto penale e territorio», ha sottolineato la ministra. «Puntiamo alla formazione dei ragazzi, in modo che possano arricchire il loro curriculum nel tempo sospeso della detenzione» ha detto Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Rava.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

