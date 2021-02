Follia al bar, anziano punta pistola contro studentessa

La notte scorsa un uomo di 73 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri in un bar di via Inganni, dopo che aveva minacciato una studentessa di 19 anni puntandole addosso una pistola.

L'uomo le si era avvicinato mentre prendeva un caffè chiedendole aiuto con un linguaggio delirante. Respinto, ha tirato fuori l'arma, minacciando di usarla se non l'avesse aiutato. I genitori della vittima e alcuni testimoni presenti lo hanno messo in fuga: il 73nne ha abbandonato l'arma a terra prima di dileguarsi tra i palazzi della zona. I carabinieri lo hanno identificato subito. Prima, lo hanno cercato a casa con i vigili del fuoco e poi, la sera, l'hanno trovato in un giardino pubblico. Arrestato e portato nel carcere di Opera, dovrà rispondere di minaccia aggravata, possesso e porto abusivo di arma. La vittima, illesa ma terrorizzata, tanto da dover ricorrere alle cure del 118, ha riferito ai militari di non aver mai conosciuto prima il 73enne, noto invece in quartiere come un soggetto sempre in strada e dal comportamento spesso solitario e stravagante.

