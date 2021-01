Folla all'aperto: multati 24 adolescenti

Tanti adolescenti e la voglia di stare insieme a dispetto dei divieti anti Covid. La Lombardia è sì passata da zona rossa ad arancione, ma questo non autorizza i raduni, nemmeno all'aria aperta. Ieri carabinieri hanno multato 24 minorenni, tra i 14 e i 17 anni, per aver violato le misure anti Covid riunendosi in gruppo all'interno del parco comunale di Carugate. Nell'area verde, vicina al centro commerciale, ieri pomeriggio i militari hanno sorpreso i ragazzi in assembramento pur avendo tutti la mascherina protettiva. Per 12, residenti in altri Comuni, è scattata anche la sanzione per spostamenti non consentiti nella «zona arancione». Gli investigatori stanno inoltre verificando l'eventuale coinvolgimento di alcuni dei minorenni identificati negli episodi di vandalismo registrati la scorsa settimana in alcune località del comune di Carugate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 05:01

