Fognini vola ai quarti e oggi sfida re Nadal

ROMA - Dopo 11 tentativi andati a vuoto Fabio Fognini vola ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia. Per la terza volta in quattro giorni l'azzurro infiamma il pubblico di Roma, a conferma di un feeling ormai solido e duraturo con quei tifosi che in passato non l'avevano capito e qualche volta anche fischiato. Ieri Fabio ha travolto negli ottavi di finale il tedesco Gojowczyk 6-4 6-4 confermando di vivere un momento magico. E in premio l'azzurro avrà oggi nei quarti Rafa Nadal, il numero 1 del torneo. Gli organizzatori hanno messo in programma il match alle 12. Facile immaginare che sarà un mezzogiorno di fuoco da non perdere. «Il quarto di finale contro Nadal? Più volte lo abbiamo fatto andare a casa scontento», commenta Fabio che mostra sicurezza in vista della sfida al più grande giocatore su terra battuta di tutti i tempi che ha già battuto tre volte in passato (tutte nel 2015). (M.Lob.)