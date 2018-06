Fognini out con Cilic, oggi i quarti di Cecchinato

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'Italia sfiora la grande impresa di portare due azzurri nei quarti di finale del Roland Garros. Fabio Fognini si ferma a un passo dalla clamorosa affermazione con Marian Cilic, il croato numero 3 del mondo alle spalle di Nadal e Federer, cedendo in cinque set, 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 (4-7), 6-3. Fabio fa sognare, dopo un inizio difficile e i soliti problemi alla caviglia. Da 2-0 risale fino a 2-2 e al quinto set comanda fino al 3-2, poi sale ancora Cilic che vince con merito dopo quasi quattro ore di battaglia.Oggi torna in campo Marco Cecchinato, outsider azzurro, che dopo l'impresa di battere Goffin (top ten mondiale) negli ottavi, affronta l'ex numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic. Impresa difficile ma non impossibile per il Ceck, che potrebbe riportare un italiano in semifinale dopo 40 anni. L'ultima volta c'era riuscito Barazzutti nel 1978.(M.Lob.)