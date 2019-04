Fiorentina, Pioli lascia: in arrivo Montella

MILANO - Salta ancora una panchina in A, quella della Fiorentina. È il 12° cambio di allenatore, ma il primo in questa stagione per dimissioni dell'allenatore, Stefano Pioli, e non per esonero da parte della società di appartenenza. «Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: mi dimetto, poiché sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane».

Così Pioli per spiegare la sua decisione. Oggi è atteso l'arrivo di Vincenzo Montella, già tecnico dei viola tre anni (2012-2015). Accordo raggiunto tra il club e l'Aeroplanino: contratto fino al 2020. Montella, tra l'altro, è reduce da due esoneri: quello al Milan a novembre 2017 e poi a Siviglia a fine della scorsa stagione.(M.Zor.)

