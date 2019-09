Fiorentina flop: l'ombra di Gattuso su Montella in caso di sconfitta

Marco Zorzo

MILANO - Sulla rampa di lancio. Nuovamente. Sì, proprio così. Stiamo parlando di Rino Gattuso. L'ex tecnico del Milan, lasciato a fine maggio, potrebbe giocare un altro scherzzo a Vincenzo Montella. L'Aeroplanino della Fiorentina rischia sul serio se dovesse incappare sabato nel terzo ko consecutivo, dopo i due iniziali rimediati ad agosto prima della sosta per la Nazionale.

Insomma, l'ombra di Ringhio si allunga nuovamente su Montella. E Commisso, patron viola, origini calabresi, potrebbe innamorarsi di un calabrese. Non tira aria migliore all'ombra della Lanterna, sponda Sampdoria (zero punti come la Fiorentina). Dove Eusebio Di Francesco è già ai ferri corti con il patron Massimo Ferrero (finito nel mirino dei tifosi blucerchiati, che vogliono a gran voce il ritorno di Gianluca Vialli). Se ci sarà divorzio tra l'ex tecnico della Roma e il club doriano, in questo caso Stefano Pioli (ex viola, già accostato alla Samp prima dell'arrivo di Di Francesco, potrebbe essere il successore più scontato.

Senza contare i grandi ancora a spasso: Massimiliano Alegri, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, reduce dell'esperienza con la sua Roma e Cesare Prandelli, non confermato al Genoa nonostante la salvezza.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

