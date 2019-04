Fiorentina contro Pioli: «Atteggiamento ingiustificabile»

MILANO - Nel primo giorno del Montella-bis, con l'Aeroplanino tornato viola a distanza di quattro anni a dirigere l'allenamento della Fiorentina e poi la conferenza stampa: «Mi hanno convinto i Della Valle e il direttore, non facciamo parallelismi con la mia precedente Fiorentina, ora nuovo ciclo. Ho accettato perché amo questo lavoro, avendo tante proposte, ma sono qui perché credo nel progetto. Chiesa? Straordinario».

C'è anche la tirata d'orecchia del club viola a Stefano Pioli, il tecnico che l'altro ieri ha dato le dimissioni, sbattendo la porta alla Fiorentina, accusando la società di aver messo in dubbio le sue qualità umane e professionali. Ieri il club ha risposto all'ex tecnico: «Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della Società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile e ingiustificabile, mettendo la Società in una situazione inaspettata e complicata da gestire». (M.Zor.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA