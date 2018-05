Fiorentina 3-2 al Genoa È rebus salvezza

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - La Fiorentina resta in corsa per l'Europa League grazie al 2-3 sul Genoa a Marassi, dove Davide Astori è stato ricordato al 13' da tutto il pubblico. Ai rossoblù non è bastato nella ripresa l'uno-due firmato dall'ex Pepito Rossi (che non segnava in A da quasi 4 anni) e da Lapadula, a ribaltare l'iniziale vantaggio di Benassi. Dopo l'espulsione di Pandev i viola hanno controsorpassato con due reti in 3', autori Eysseric e Dabo. Solo la matematica tiene invece ancora in lizza la Sampdoria, sconfitta 1-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. La rete di Politano al 68' ha invece regalato la salvezza ai neroverdi.La terzultima giornata ha ingarbugliato non poco la graduatoria per evitare la terza retrocessione. Merito soprattutto del Chievo, che in occasione dell'esordio in panchina di Lorenzo D'Anna ha battuto per 2-1 e raggiunto a quota 34 il Crotone. Decisive le reti di Birsa in avvio e Stepinski nel finale. La squadra di Zenga, dopo aver sprecato tanto, ha segnato solo con Tumminello al 94'. Domenica prossima allo Scida arriverà la Lazio, con l'Uomo Ragno che per salvarsi potrebbe anche fare un favore alla sua Inter.Un punto sopra, a 35, si è issata la Spal, grazie al 2-0 interno sul Benevento, siglato da Paloschi e da un rigore di Antenucci.(M.Sar.)