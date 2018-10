Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finlandesi con la passione per il pop rock. Meglio ancora se con un sound gothic-dark. Domani all'Alcatraz arrivano i The Rasmus.Quattro (ex) ragazzi che hanno prima conosciuto successo in patria, guidati dal carismatico cantante e leader Lauri Ylonen, esplosi a livello mondiale nel 2003 con l'album best seller Dead letters, dopo essersi formati nel 1994. Prima del successo due cd: Peep, certificato disco d'oro nei Paesi Scandinavi, e poi Playboys, con il quale hanno vinto un Emma, edizione finlandese dei Grammy. Dead Letters li ha fatti conoscere grazie a In the Shadow, singolo diventato subito hit mondiale, soprattutto in America e in Canada, dove The Rasmus hanno consacrato la loro carriera come rockstars. Da quel momento, qualche alto e basso e cambi nella line up, inevitabili dopo un successo così veloce. Nel 2009 sono stati inclusi anche nel cast del Monster of Rock, festival tra i più importanti di metal. Domani in scaletta l'ultimo album Dark matters (2017), pubblicato dopo cinque di silenzio. Canzoni sempre sul filo del rock, ritornelli epici e quello stile metallaro che tanto piace ai fan. (M.Lev.)riproduzione riservata ®