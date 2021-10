Finalmente dopo quasi quattro mesi i resti della cabina stanno per essere smantellati. Sono iniziate ieri a Stresa le operazioni dei vigili del fuoco per rimuovere la cabina della funivia del Mottarone precipitata il 23 maggio causando la morte di 14 persone. «Insieme al pool dei periti stiamo valutando come approcciare la cabina e come metterla in sicurezza per poi procedere al taglio, alla sua imbragatura e allo spostamento in elicottero, che non avverrà prima della fine del mese», spiega il comandante dei vigili del fuoco di Verbania, Roberto Marchioni. «Si tratta di una operazione complessa, che prevede l'uso di materiali - aggiunge - e attrezzature particolari», tra cui un container Usar arrivato apposta dal Comando di Alessandria. «Sicuramente entro fine mese l'operazione sarà portata a termine».

Intano, il giudice in Israele avrà due settimane di tempo per decidere la sorte di Eitan Biran. Il bimbo di 6 anni, israeliano, residente a Pavia, unico sopravvissuto alla tragedia che ha sterminato tutta la sua famiglia e i nonni paterni, è stato portato a Tel Aviv dal nonno materno Shmuel Peleg, indagato in Italia per sequestro di persona. La zia paterna di Eitan, Aya Biran Nirko lo chiede in affido. Il giudice dovrà decidere con chi starà.



