Finalmente Asamoah, horror Icardi

HANDANOVIC 6

Un solo brivido con Vignato, che fa la barba al palo.

CEDRIC 6

Con D'Ambrosio squalificato, rieccolo dall'inizio a più di due mesi dall'ultimo gettone. La fase di spinta è apprezzabile, meno i piazzati, di cui si incarica. Da un suo palo, il 2-0 di Perisic nel finale.

MIRANDA 6

Di nuovo nella mischia per il ko di De Vrij. Compitino facile facile.

SKRINIAR 6,5

Un regista aggiunto, visti (e non pervenuti) Meggiorini e Grubac. Per lanci e imbucate in verticale meglio di Borja Valero.

ASAMOAH 6,5

Perisic gli concede spesso e volentieri la fascia, lui ne approfitta garantendo inserimenti e cross alla causa.

VECINO 6

Recuperato in extremis e subito in campo, con gol sfiorato e sopracciglio ferito (da Grubac) in avvio. Si rialza e continua a lottare (20' st Gagliardini 6: ordinato).

BORJA VALERO 5,5

I compagni non si smarcano a dovere, ma è il suo giro palla, in slow motion, a rallentare in partenza l'azione.

POLITANO 7

Guizzante e sempre nel vivo del gioco. In avvio pennella un cross per la testa di Perisic, poi si mette in proprio trovando con l'aiuto del palo il 5° centro in campionato e sfiorandone un altro. Fuori per una distorsione alla caviglia (17' st Candreva 5,5: tanta confusione).

NAINGGOLAN 5,5

Tra le linee ci sono pochi spazi e lui fatica ad uscirne. Ci prova con una bomba da fuori, troppo poco.

PERISIC 7,5

Quantità e qualità. Ogni volta che vede Chievo (6 reti nei precedenti 6 incroci) si scatena, questa volta con 4 conclusioni verso lo specchio respinte da Semper e una sul palo. Il 7° sigillo quasi allo scadere.

ICARDI 4,5

Dentro al posto di Lautaro per ritrovare il gol perduto (l'ultimo in A il 15 dicembre) al Meazza. Ma non punge e non è un fattore neanche nel gioco di sponda. Fuori tra i fischi (34' st Lautaro ng).

SPALLETTI 6

A fatica, ma riconquista il terzo posto e la pole position per uno dei due visti-Champions rimasti.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA